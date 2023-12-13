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Silopi'de Kur'an-ı Kerim'i yırtan kişi linç edilmek istendi - Son Dakika
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Silopi'de Kur'an-ı Kerim'i yırtan kişi linç edilmek istendi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, kaymakamlık binası önünde eline aldığı Kur'an-ı Kerim yırtarak küfreden İ.B., çevredekiler tarafından linç edilmek istendi. İ.B.'yi polis kurtardı.

Silopi\'de Kur\'an-ı Kerim\'i yırtan kişi linç edilmek istendi
13.12.2023 - 23:16,  Güncelleme: 23:18
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KUR'AN-I KERİM'İ YIRTARAK KÜFRETTİ; LİNÇTEN POLİS KURTARDI

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, kaymakamlık binası önünde eline aldığı Kur'an-ı Kerim yırtarak küfreden İ.B. (34), çevredekiler tarafından linç edilmek istendi. İ.B.'yi linçten polis kurtardı.

Olay, akşam saatlerinde Silopi ilçesi 2'nci Cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kaymakamlık binası önündeki caddeye gelen İ.B., elindeki Kur'an'ı Kerim'i yırtarak, küfretmeye başladı. Çevredekilerin sözlü tepkisi, büyüyerek linç girişimine dönüştü. Olay yerine gelen polis ekiplerince linçten kurtarılan İ.B., kaymakamlık binasına götürüldü. Olay yerine gelen Kaymakam Cihat Koç ve İlçe Emniyet Müdürü Saffet Özdemir, vatandaşları sakinleştirerek dağılmalarını istedi. Alınan güvenlik önlemleri altında zırhlı araçla kaymakamlık binasından alınan İ.B., ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İ.B.'nin emniyetteki kontrolünde 12 suç kaydının bulunduğu ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenildi. İ.B.'nin gözaltına alınmasının ardından kalabalık dağıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Silopi'de Kur'an-ı Kerim'i yırtan kişi linç edilmek istendi - Son Dakika
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