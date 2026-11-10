Silopi\'de Özgen İlkokulu öğrencileri Kızılay Haftası resim yarışmasında ödül aldı

Silopi'de Özgen İlkokulu öğrencileri Kızılay Haftası resim yarışmasında ödül aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Özgen İlkokulunda Kızılay Haftası kapsamında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Öğrenciler yardımlaşma ve dayanışma temalı resimler yaptı, ödüller okulda düzenlenen törenle verildi.
Şırnak'n Silopi ilçesine bağlı Özgen köyündeki Özgen İlkokulunda, Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.
Yarışmaya katılan öğrenciler, Kızılay'ın yardımlaşma ve dayanışma temalarını resimlerine yansıttı.
Yarışmada, başarılı olan öğrencilere ödülleri okulda düzenlenen törenle verildi.
Kaynak: AA
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