Silopi\'de Trafik Kazası: 2 Ölü

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada ölü sayısı 2'ye çıktı. Gülsüm Üsgüdar'ın (43) ardından hastanede tedavi gören yaralılardan Tuğba Kervan da kurtarılamadı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Silopi ilçesi Görümlü yolu mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada Gülsüm Üsgüdar (43), Tuğba Kervan, A.G., M.K. ve E.Ü. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gülsüm Üsgüdar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

TUĞBA DA KURTARILAMADI

Tedavisi süren yaralılardan Tuğba Kervan da doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün hayatını kaybetti. Kervan'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Diğer 3 yaralının hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Gülsüm Üsgüdar ve Tuğba Kervan'ın cenazelerinin, defnedilmek üzere memleketleri Niğde'ye bağlı Dündarlı beldesine gönderildiği öğrenildi.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.