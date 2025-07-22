Silopi'de TÜRGEV Öğrencileri YKS'de İlk 10 Bine Girdi - Son Dakika
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Silopi'de TÜRGEV Öğrencileri YKS'de İlk 10 Bine Girdi

22.07.2025 11:03
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TÜRGEV'in GİF modeli ile Silopi'deki öğrenciler, YKS'de önemli başarılar elde etti.

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Güzel İşler Fabrikası (GİF) merkezinde sınavlara hazırlanan 3 öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Türkiye genelinde ilk 10 bine girdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, TÜRGEV'in dezavantajlı bölgelerde uyguladığı GİF modeli, gençlerin potansiyelini ortaya çıkararak üniversite sınavı gibi kritik eşiklerde onları desteklemeyi amaçlıyor.

Silopi'deki YKS başarıları da bu modelin sahada karşılık bulduğunu gösterdi. GİF'in eğitimde teoriden pratiğe geçen modeli, gençlerin hayatlarına dokunan ve ölçülebilir başarılar üreten bir yapıya dönüştü.

GİF Silopi merkezinde sınava hazırlanan öğrencilerden Piroz Vural Türkiye 1609'uncusu, Züleyha Şık 5 bin 179'uncusu, Mihriban Tanrıkolu ise 7 bin 518'incisi oldu.

YKS hazırlık sürecinde yıl boyunca yürütülen birebir rehberlik görüşmeleri, akademik takip programları ve sosyal destekler sayesinde öğrenciler öz güven, hedef bilinci ve sorumluluk alanlarında da gelişim gösterdi.

TÜRGEV GİF, yalnızca sınav başarısına değil, kültürel gelişim, değerler eğitimi ve toplumsal duyarlılığa yönelik projeleriyle de öğrencilerin çok yönlü yetişmesine katkı sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, Silopi'deki gençlerin başarısının Türkiye'nin dört bir yanında nice cevherin imkan sunulduğunda nasıl parlayabildiğini ortaya koyduğunu belirtti.

Yılmaz, "TÜRGEV olarak biz, bu aziz milletin evlatlarına inanıyor, onların her birini Türkiye Yüzyılı'na yön verecek birer değer olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da sık sık vurguladığı gibi bu toprakların çocuklarına güvenmek ve onları desteklemek, milli bir görevdir. Elde ettikleri başarılarla hem ailelerini hem de ülkemizi gururlandıran Piroz, Züleyha ve Mihriban başta olmak üzere tüm öğrencilerimizi, fedakar ailelerini ve kıymetli öğretmenlerini yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Silopi'de TÜRGEV Öğrencileri YKS'de İlk 10 Bine Girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silopi'de TÜRGEV Öğrencileri YKS'de İlk 10 Bine Girdi - Son Dakika
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