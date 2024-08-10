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Şırnak'ın Silopi ilçesinde yol ve köprü yapım çalışması başladı.

Silopi Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince köylerde yol ve köprü yapım çalışması başlatıldı.

Silopi Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği'nce yapılan çalışmalarda, ilçeye bağlı Başak, Uyanık, Yazıköy, Karaca ve Derebaşı köylerini birine bağlayacak köprünün temeli atıldı.

Köprü temel atma törenine katılan Kaymakam Cihat Koç, çalışmaların köylülere hayırlı olması dileğinde bulundu.

Yapılan çalışmalardan dolayı Kaymakam Koç'a teşekkür eden Yazı köyü muhtarı İsmail Güneş, yol ve köprü yapımının sevincini yaşadıklarını dile getirdi.