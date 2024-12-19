Silvan\'da Elektrik Trafosunda Yangın Çıktı

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DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Silvan ilçesi Doluçanak Mahallesi'nde bulunan elektrik trafosunda, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve enerji şirketi ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Enerji şirketi ekipleri tarafından trafoda onarım çalışması başlatılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-İhsan YILMAZ/SİLVAN, (Diyarbakır),