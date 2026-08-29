Silvan'da Yangın Kontrol Altına Alındı
Diyarbakır Silvan'da çıkan örtü yangını itfaiye ve Orman ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsalında çıkan örtü yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesine ilişkin inceleme başlatıldı.
Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,
Kaynak: DHA
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