Simav\'da 3 iş yerine baskın yapan jandarma 45 kaçak telefon ele geçirdi

Simav'da 3 iş yerine baskın yapan jandarma 45 kaçak telefon ele geçirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'nın Simav ilçesinde jandarma, kaçakçılıkla mücadele kapsamında belirlediği 3 iş yerine operasyon düzenledi. Aramalarda 45 gümrük kaçağı cep telefonu bulunurken, kaçak telefon sattıkları belirlenen iş yeri sahipleri hakkında işlem başlatıldı.
Kütahya'nın Simav ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 45 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen 3 iş yerine operasyon gerçekleştirdi.
Yapılan aramalarda 45 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilirken, kaçak telefon sattıkları belirlenen iş yeri sahipleri hakkında işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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