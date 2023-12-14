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Simav'da hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Simav'da hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından Eğirler köyünde saklandıkları yerde yakalandı. Zanlılar, 12 yaşındaki Halil Bulut'un öldürülmesi olayına karıştıkları gerekçesiyle cezaevine teslim edildi.

Simav\'da hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
14.12.2023 - 10:51,  Güncelleme: 10:55
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Kütahya'nın Simav ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), "Çocuğa veya beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme suçu"ndan hakkında 40 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. (24) ile 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K'nin (23) Eğirler köyünde saklandığını belirledi.

Köye operasyon düzenleyen ekiplerin gözaltına aldığı H.K. ve A.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından Uşak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Zanlıların, 22 Kasım 2015'te gerçekleşen 12 yaşındaki Halil Bulut'un öldürülmesi olayına karıştıkları öğrenildi.

Kaynak: AA
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Jandarma, Kütahya, JASAT, Güvenlik, Ceza, Suç, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Simav'da hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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