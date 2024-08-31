Simav'da çıkan yangında 2 hektarlık alan zarar gördü - Son Dakika
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Simav'da çıkan yangında 2 hektarlık alan zarar gördü

Simav\'da çıkan yangında 2 hektarlık alan zarar gördü

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kızılcık köyünde ormanlık alanda çıkan yangında, yıldırım düşmesi sonucu 2 hektarlık alan zarar gördü. Yangına 3 helikopter, 3 dozer, 17 arazöz, 4 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 6 hizmet aracı, 3 minibüs, 2 treyler, 1 greyder ve 4 itfaiye aracı 1 yer ekibi ile 160 personel müdahale etti.

31.08.2024 19:50
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Kütahya'nın Simav ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 2 hektarlık alanda hasar oluştu.

İlçeye bağlı Kızılcık köyündeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve yangın söndürme ekip ve araçları sevk edildi.

Yangına 3 helikopter, 3 dozer, 17 arazöz, 4 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 6 hizmet aracı, 3 dozer, 3 minibüs, 2 treyler, 1 greyder ve 4 itfaiye aracı 1 yer ekibi ile 160 personel ile müdahale edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA

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