Simav\'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Antalya'da yarın gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, yarın Antalya'da gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kuvvetli yağışın il genelinde etkili olması ve doğuda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Halkın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekmektedir.