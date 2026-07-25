Simav Gölü\'nde Temizlik Çalışması Başlatıldı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Kütahya'nın önemli turizm merkezlerinden Simav Gölcük Yaylası'nda bulunan gölde aşırı bitkileşme ve sığlaşmanın önüne geçilmesi amacıyla temizlik çalışması başlatıldı.

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülebilir su yönetimi anlayışı kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, göl tabanında biriken çamur ve rusubatın temizlenmesi için özel donanımlı iş makineleriyle çalışma yürütülüyor.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, göl ekosisteminin korunması ve doğal yaşamın sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla kapsamlı bir temizlik operasyonu gerçekleştirildiğini belirtti.

Balta, özel donanımlı yüzer amfibik ekskavatörlerin de yer aldığı iş makinesi filosuyla çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, "180 dekarlık göl yüzeyinde toplam 9 bin metreküp çamur ve rusubatın çıkarılması planlanıyor." bilgisini verdi.

Yaklaşık 10 haftada tamamlanması hedeflenen çalışmalarda şu ana kadar fiziksel gerçekleşme oranının yüzde 10 seviyesine ulaştığını aktaran Balta, temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından gölün su kalitesinin artırılmasının ve doğal görünümünün yeniden kazandırılmasının hedeflendiğini kaydetti.