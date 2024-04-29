SİME-SEN Yöneticilerine Yolsuzluk ve Usulsüzlük İddialarıyla Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
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SİME-SEN Yöneticilerine Yolsuzluk ve Usulsüzlük İddialarıyla Soruşturma Başlatıldı

SİME-SEN Yöneticilerine Yolsuzluk ve Usulsüzlük İddialarıyla Soruşturma Başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN) Genel Merkez yöneticileri, Denetleme Kurulu üyeleri ve bazı şube başkan ve yöneticileri hakkında yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı. İddialar arasında sendika aracının kişisel kullanımı ve görev süresince sendikayı zarara uğratma gibi suçlamalar bulunuyor.

29.04.2024 15:40
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İLEYDA ÖZMEN

(ANKARA) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN) Genel Merkez yöneticilerine, Denetleme Kurulu üyelerine ve bazı şube başkan ve yöneticilerine haklarındaki yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları ile ilgili soruşturma başlattı.

SİME-SEN'de yolsuzluk ve usülsüzlük iddiaları gündeme gelmişti. SİME-SEN'in bir önceki Genel Başkanı Serdar Dursun, sendika içerisinde yaşanan olayların araştırılması için Sendika Denetleme Kuruluna başvurmuştu. Başvurusunun olumsuz sonuçlanması üzerine Dursun, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Müşteki olarak Başsavlığa ifade eden Dursun "Mevcut Genel Başkanlık görevini yürüten şüpheli K.H.B, sendikaya ait olan, akaryakıtı, bakım ve tamir ücretleri sendika tarafından yani kamu görevlisi/memur üyelerin aidatlarıyla karşılanan sendika aracını kendisine ve ailesine tahsis etmiştir. Tam aynı dönemde kendi özel aracını satması da tüm işlerinde sendika aracını kullanma amacını teyit etmektedir. Tüm özel işlerini sendika aracı ile yerine getirmekte ve böylelikle kendi hesabına görevi süresince araçla binlerce kilometre yol kat ederek görevini kötüye kullanmak suretiyle sendikayı zarara uğratmaktadır" iddiasını dile getirdi. Dursun, sendikadaki diğer görevlilerle ilgili de iddilarda bulundu.

Edinilen bilgiye göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iddialar üzerine, SİME-SEN Genel Merkez yöneticileri, Denetleme Kurulu üyeleri ve bazı şube başkan ve yöneticileri hakkında soruturma başlattı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Sendika, Ankara, Memur, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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