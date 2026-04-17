Şimşek: AB-Türkiye Ekonomik Entegrasyonu Gereklidir

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile verimli bir görüşme yaptıklarını belirterek, "Parçalanan bir dünyada, daha derin Avrupa Birliği (AB)- Türkiye ekonomik entegrasyonu ve enerji ve ticarette daha fazla bağlantı vazgeçilmezdir. Türkiye, risk azaltma ve çeşitlendirme konusunda Avrupa'nın doğal ortağıdır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile Washington'da yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. Şimşek, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Avrupa Komisyonu Üyesi Marta Kos ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdim. Parçalanan bir dünyada, daha derin AB-Türkiye ekonomik entegrasyonu ve enerji ve ticarette daha fazla bağlantı vazgeçilmezdir. Türkiye, risk azaltma ve çeşitlendirme konusunda Avrupa'nın doğal ortağıdır. Temmuz ayı başında İstanbul'da yapılacak bir sonraki Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog toplantımızı sabırsızlıkla bekliyorum."