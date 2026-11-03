Şimşek, ekimde yıllık enflasyonu yüzde 29,8 olarak açıkladı, enerjiye dikkat çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Şimşek, ekimde yıllık enflasyonu yüzde 29,8 olarak açıkladı, enerjiye dikkat çekti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ekimde yıllık tüketici enflasyonunun 3,1 puan azalarak yüzde 29,8'e gerilediğini belirtti. Şimşek, enerji fiyatlarının enerji enflasyonunu 16,7 puan artırarak dezenflasyonu sınırladığını, arz yönlü politikaları hızlandıracaklarını kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gelecek dönemde ekonomik aktivitenin dengeli seyri, enerji ve emtia fiyatlarında öngörülen gerileme, beklentilerde iyileşme ve hizmet enflasyonunda ataletin azalmasının enflasyondaki düşüşü destekleyeceğini belirterek, "Aynı zamanda gıda, konut ve enerjide arz yönlü politikalarımızı hızlandırırken, yönetilen-yönlendirilen fiyatların bütçe imkanları dahilinde enflasyon hedefleriyle uyumunu güçlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Şimşek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ekim ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Yıllık tüketici enflasyonunun ekimde geçen yılın aynı ayına göre 3,1 puan azalarak yüzde 29,8 olduğuna işaret eden Şimşek, enflasyondaki düşüşün ulaştırma hizmetleri ve enerji hariç genele yayıldığını belirtti.

Şimşek, bu dönemde yıllık enflasyonun gıdada 7,1 puan, enerji ve gıda dışı mallarda 2,5 puan, hizmetlerde 7,9 puan gerilediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ancak savaşın etkisiyle yükselen enerji fiyatları, enerji enflasyonunu 16,7 puan artırarak dezenflasyonu sınırladı. Önümüzdeki dönemde ekonomik aktivitenin dengeli seyri, enerji ve emtia fiyatlarında öngörülen gerileme, beklentilerde iyileşme ve hizmet enflasyonunda ataletin azalması enflasyondaki düşüşü destekleyecektir. Aynı zamanda gıda, konut ve enerjide arz yönlü politikalarımızı hızlandırırken, yönetilen-yönlendirilen fiyatların bütçe imkanları dahilinde enflasyon hedefleriyle uyumunu güçlendireceğiz."

Kaynak: AA
EkonomiEnerjiFinansGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Görenler gözlerine inanamadı: Nikah masasında “Bu kadarı da olmaz“ dedirten an Görenler gözlerine inanamadı: Nikah masasında "Bu kadarı da olmaz" dedirten an!
Serdar Aziz futbolu bırakıp yeni bir maceraya atıldı Serdar Aziz futbolu bırakıp yeni bir maceraya atıldı
Bir kentimiz bu olayı konuşuyor 21 ihbarla 2 milyon dolar kazandı Bir kentimiz bu olayı konuşuyor! 21 ihbarla 2 milyon dolar kazandı
İnfial yaratan paylaşım Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi İnfial yaratan paylaşım! Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
Özgür Özel, Emir Sarıgül’ün iddiasına ilk kez yanıt verdi Özgür Özel, Emir Sarıgül'ün iddiasına ilk kez yanıt verdi
16:49
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi
16:37
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun’un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
16:34
Real Madrid’de Arda Güler şoku Kadroya alınmadı
Real Madrid'de Arda Güler şoku! Kadroya alınmadı
16:21
Liverpool’un İstanbul yolculuğu başladı Kadıköy’e yaralı geliyorlar
Liverpool'un İstanbul yolculuğu başladı! Kadıköy'e yaralı geliyorlar
16:20
34 ilde karapara aklama ve yasa dışı bahis operasyonu 100 kişi gözaltına alındı
34 ilde karapara aklama ve yasa dışı bahis operasyonu! 100 kişi gözaltına alındı
16:07
Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia Kabine ve kongre değişikliği bekleniyor
Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia! Kabine ve kongre değişikliği bekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 16:58:50. #.0.3#
SON DAKİKA: Şimşek, ekimde yıllık enflasyonu yüzde 29,8 olarak açıkladı, enerjiye dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android