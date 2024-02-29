Şimşek: Ekonomide dengelenme ve cari açık iyileşiyor - Son Dakika
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Şimşek: Ekonomide dengelenme ve cari açık iyileşiyor

Başbakan Yardımcısı Şimşek, ekonomideki göstergelerin dengelenme ve cari açıktaki iyileşmeye işaret ettiğini belirtti. Şimşek, net dış talebin pozitif katkı verdiği ılımlı ve dengeli bir büyüme beklendiğini söyledi.

29.02.2024 10:41
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Şimşek: "Göstergeler, ekonomideki dengelenmenin, cari açıktaki iyileşmenin sürdüğüne işaret ediyor. Bu yıl net dış talebin pozitif katkı verdiği ılımlı, dengeli büyüme bekliyoruz"

Kaynak: AA

Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Şimşek: Ekonomide dengelenme ve cari açık iyileşiyor - Son Dakika
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