Bakan Şimşek, Londra'da yatırımcılarla buluşacak - Son Dakika
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Bakan Şimşek, Londra'da yatırımcılarla buluşacak

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra'da uluslararası yatırımcılar ve finans sektörünün üst düzey yetkilileriyle bir araya gelecek. Temasları sırasında Türkiye ekonomisine ilişkin sunumlar yapacak.

13.01.2025 12:16  Güncelleme: 14:18
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası yatırımcılar ve finans sektörünün önde gelen kuruluşlarının üst düzey yetkilileriyle bir araya gelmek üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gidecek.
AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, Şimşek'in bu yılın ilk yatırımcı buluşmalarını da gerçekleştireceği Londra temasları 14-17 Ocak'ta yapılacak.
Şimşek, yarın başlayacak ziyareti kapsamında uluslararası yatırımcılar, üst düzey fon yöneticileri, kıdemli ekonomistler ile finans sektörünün önde gelen üst düzey yetkilileriyle bir araya gelecek.
Buradaki görüşmelerinde Şimşek, geçen yılın değerlendirmesi ve 2025 vizyonu hakkında değerlendirmede bulunacak.
Temasları kapsamında yatırımcılarla ikili ve geniş katılımlı toplantılarda bir araya gelecek Bakan Şimşek, bu etkinliklerde yer alacak üst düzey katılımcılara Türkiye ekonomisine ilişkin sunum yapacak.

Bakan Şimşek, Londra\'da yatırımcılarla buluşacak
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Mehmet Şimşek, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Finans, Londra, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Şimşek, Londra'da yatırımcılarla buluşacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • soner yavuz:
    para arıyor ne yatırımcısı demokrasi ve adaletin olmadığı bir ülkeye yatırımcımı gelir kardeşim işte buna sadece ot yiyenler inanır güya mehmet şimşek yabancı yatırımcı arıyormuş geç bunları geç zaten mehmet şimşek dediğin kişi ingiliz vatandaşı 19 0 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    ne yatırımı arkamızı toplamak için çare arıyor 0 0 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    İsrafı kesmek daha iyiydi mesela mvekili emeklilikleri audiler 0 0 Yanıtla
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