Şimşek, sınırlı sayıda fondaki risk için dün güçlü tedbirler alındığını açıkladı

Şimşek, sınırlı sayıda fondaki risk için dün güçlü tedbirler alındığını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şimşek, sınırlı sayıda fondaki riskin piyasanın tamamına yayılmaması için dün çok güçlü tedbirler devreye alındığını belirtti. Şimşek, sürecin sağlıklı şekilde işleyeceğini ve tedbirlerin şu aşamada yeterli olduğunu söyledi.
Şimşek: Sınırlı sayıda fondaki riskin piyasanın tamamına yayılmaması için dün çok güçlü tedbirler devreye alındı, süreç sağlıklı şekilde işleyecek, tedbirler şu aşamada yeterli
Kaynak: AA
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