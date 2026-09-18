Şimşek sorunlu alanı karantinaya aldıklarını açıkladı, piyasanın yüzde 90'ında sorun yok

Şimşek sorunlu alanı karantinaya aldıklarını açıkladı, piyasanın yüzde 90'ında sorun yokGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şimşek, gerekeni yaptıklarını belirterek sorunlu alanı karantinaya aldıklarını ve tasfiye süreci yapılacağını söyledi. Piyasada güvenin devam ettiğini vurgulayan Şimşek, piyasanın yüzde 90'ında zaten sorun olmadığını ifade etti.
Şimşek: "Gerekeni yaptık sorunlu alanı karantinaya aldık, tasfiye süreci yapılacak, piyasada güven devam ediyor, piyasanın yüzde 90'ında zaten sorun yoktu"
Kaynak: AA
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