İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet (Şabak) "İran tarafından ülke içinde düzenlenmeye çalışılan bazı suikast girişimlerinin" önlendiğini ileri sürdü.
Şabak'tan yapılan yazılı açıklamada "İran'ın İsrail içinde bir dizi suikast girişiminde bulunduğu" iddia edildi.
Bu girişimlerden "bazılarının son zamanlarda" engellendiği ileri sürülürken detay verilmedi.
Açıklamada, "Son haftalarda Şin-Bet, İran'ın İsrail'deki hedeflere yönelik suikast saldırılarını ilerletme çabalarında önemli bir artış tespit etti." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Şin-Bet: İran Suikast Girişimleri Engellendi - Son Dakika
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