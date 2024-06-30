Sinan Ateş cinayeti davası yarın başlıyor! 22 sanık hakim karşısına çıkacak - Son Dakika
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Sinan Ateş cinayeti davası yarın başlıyor! 22 sanık hakim karşısına çıkacak

Ankara'da 30 Aralık 2022'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ateş'in ölümüyle ilgili 22 sanık, yarın Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülecek dava, 5 gün sürecek.

30.06.2024 12:23
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Ankara'da, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili davada yarın ilk duruşma yapılacak. Yoğun katılımın beklendiği duruşmayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel de takip edecek.

CHP LİDERİ ÖZEL DURUŞMAYI TAKİP EDECEK

Ateş ailesinin yanı sıra siyasi parti temsilcilerinin de duruşmayı takip etmesi bekleniyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, duruşmayı takip edeceğini açıkladı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de davayı parti avukatlarının izleyeceğini bildirdi.

17 ŞÜPHELİNİN DOSYASI AYIRILDI

Sinan Ateş cinayetine ilişkin hakkında işlem yapılan toplam 39 kişiden, haklarında yurt dışına çıkış yasağı getirilen diğer 17'si hakkındaki soruşturma, ayrı dosya üzerinden sürüyor.

İDDİANAME MAYIS AYINDA KABUL EDİLDİ

Arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ateş ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, mayıs ayında mahkemece kabul edilmişti.

TETİKÇİ ÖZYAĞCI TASARLAYARAK KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN YARGILANACAK

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve olay sırasında beraberindeki Selman Bozkurt'un "Müşteki" sıfatıyla yer aldığı 22 sanıklı iddianamede, "Müşterek fail" olarak yer alan sanıklar tetikçi Eray Özyağci, Vedat Balkaya ve Suat Kurt'un "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, müşteki Selman Bozkurt'a yönelik "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis, Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş'ın ise cinayete azmettirmekten ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

ÖZYAĞCI VE DEMİRBAŞ'A FARKLI SUÇLARDAN 7 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Özyağcı'nin ayrıca "Ruhsatsız tabanca bulundurmak ve taşımak" suçundan 1 yıldan 3 yıla, Demirbaş'ın ise "Zincirleme şekilde kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

SUÇA YARDIM ETTİĞİ İDDİA EDİLEN İSİMLER

İddianamede, diğer sanıklar, Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Mehmet Yüce, Mustafa Uzunlar, Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak, Osman Bayraktar, Caner Güney, Umut Ersoy, Çağlar Zorlu, Aytaç Ataç, Emre Yüksel, Serdar Öktem, Erdem Karadeniz, Alper Atay, Mustafa Ensar Aykal'ın, "İştirak halinde işlenen suça yardım ettikleri" gerekçesiyle cezalandırılmaları gerektiği belirtildi.

17 SANIK 20'ŞER YILA KADAR HAPİSLE YARGILANIYOR

17 sanığın, "Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapsi istenirken, eski cinayet büro amiri Aykal'ın ayrıca kamu görevinin verdiği yetkiyi kötüye kullanarak maktule ait kişisel bilgileri hukuka aykırı olarak temin ettiği gerekçesiyle ayrıca 3 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinan Ateş cinayeti davası yarın başlıyor! 22 sanık hakim karşısına çıkacak - Son Dakika

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