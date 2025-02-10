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Sinan Ateş Cinayetinde Yeni Detaylar

Sinan Ateş'in eşi, MHP'li avukat Öktem'in cinayetin kilit ismi olduğunu iddia etti.

10.02.2025 11:34
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(ANKARA) - Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında dönemin tutuklusu MHP'li avukat Serdar Öktem'in, dosyanın şüphelisi Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ile aynı saatlerde aynı hastanede görüntülerinin ortaya çıkmasına tepki gösteren Ayşe Ateş, "Biz yine iddia ediyoruz ki Serdar Öktem bu siyasi cinayetin kilit ismidir ve konuşmasından en çok korkulan şahıstır. Şu anda yargıda yürütülen bütün çalışma, tutuksuz yargılanan bu şahsı beraat ettirmek üzerinedir. Telefonundaki bilgilere 2 yıldır erişilememesinin sebebi de budur" dedi.

Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma sırasında tutuklu bulunan MHP'li avukat Serdar Öktem'in, dosyanın şüphelisi Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ile aynı saatlerde, aynı hastanede bulundukları ortaya çıktı. Ateş ailesinin avukatları, bu görüşmenin, özel planlandığı iddiasıyla yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Avukatlar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yıldırım'ın arasında da 22 kişi hakkında verdiği takipsizlik kararına yaptığı itiraza, hastane görüntülerini de ekledi. ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı görüntülerde, Öktem'in 4 Temmuz 2023 günü Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılmasından yaklaşık 3 saat sonra Yıldırım'ın bu hastaneye gelerek Öktem'in bulunduğu alana girdiği, ayrıca Öktem'i hastaneye getiren infaz koruma memuru ile hastane bahçesinde konuştuğu anlar yer alıyor.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından duruma tepki gösteren Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, X hesabından şunları paylaştı:

"Gözaltına alındığında hafızasını kaybeden Serdar Öktem, tutuklandıktan sonra kalp spazmı geçiriyor. Kaldırıldığı hastaneye 'tesadüfen!' Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım geliyor ve sonrası haber metninde yazıyor. Biz yine iddia ediyoruz ki Serdar Öktem bu siyasi cinayetin kilit ismidir ve konuşmasından en çok korkulan şahıstır. Şu anda yargıda yürütülen bütün çalışma, tutuksuz yargılanan bu şahsı beraat ettirmek üzerinedir. Telefonundaki bilgilere 2 yıldır erişilememesinin sebebi de budur. Bir sızma suç örgütü; hukuku ayaklar altına almış, adalet ayağa kalkmasın diye de tepesinden bastırıyor. Elbet bir gün gelecek ve adalet iyi insanların omuzlarında göklere yükselecektir. Buna inancımız tam."

Kaynak: ANKA

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