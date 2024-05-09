Ankara'da Sinan Ateş davası için duruşma günü belirlendi - Son Dakika
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Ankara'da Sinan Ateş davası için duruşma günü belirlendi

Ankara\'da Sinan Ateş davası için duruşma günü belirlendi

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Sinan Ateş davasında duruşma gününü 1 Temmuz olarak belirledi. Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame kabul edildi ve sanıklar ilk kez 1 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak.

09.05.2024 14:14
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(ANKARA) - Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Sinan Ateş davasında duruşma gününü belirledi. İlk duruşma 1 Temmuz'da saat 09.00'da yapılacak.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, 30 Aralık'ta Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame geçtiğimiz günlerde Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ardından mahkeme duruşma gününü belirledi.

Sanıklar 1 Temmuz'da saat 09.00'da ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: ANKA

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