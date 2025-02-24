Sinan Çetin İfade Vermeye Çağrıldı

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(İSTANBUL)- Yönetmen Sinan Çetin'in, 'Boğaziçi İmar Yasası'na aykırılık ve imar kirliliğine neden olma' suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

Savcılık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, ünlü yönetmen Sinan Çetin hakkında 'Boğaziçi İmar Yasası'na aykırılık ve imar kirliliğine neden olma' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Çetin'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere İmar Suçları Bürosu'na çağrıldığı öğrenildi. Çetin'in çarşamba sabahı ifade vermesi bekleniyor.