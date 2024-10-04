Klasik gitarın önemli isimlerinden Sinan Erşahin, 12 Ekim'de Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'nde sahne alacak.
Pera Müzesi, klasik müziğin güncel yorumcularını konuk ettiği Pera Klasikleri konserlerinde, "The Soul of Guitar" projesiyle Sinan Erşahin'i ağırlayacak.
Yaylı kentet eşliğinde gerçekleşecek "gitarın ruhu" temalı konserde, Rönesans'tan bugüne uzanan bir repertuvar seslendirilecek.
Konser, Pera Müzesi Oryantalist Resim Koleksiyonu'ndan bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturan "Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar" sergisinin yer aldığı salonda 12 Ekim'de gerçekleşecek.
Son Dakika › Güncel › Sinan Erşahin Pera Müzesi'nde! - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?