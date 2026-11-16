Sinan Kutlu, Diyarbakır Çermik'te dağ keçisi sürüsünü cep telefonuyla kaydetti

Sinan Kutlu, Diyarbakır Çermik'te dağ keçisi sürüsünü cep telefonuyla kaydettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı Saltepe Mahallesi'nde dağlık alanda gezintiye çıkan Sinan Kutlu, sürü halinde gezen dağ keçileriyle karşılaştı. Kutlu, bir süre gözlemlediği keçileri cep telefonu kamerasıyla kayda aldı, sürü daha sonra bölgeden uzaklaştı.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde sürü halinde gezen dağ keçileri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kırsal Saltepe Mahallesi'nde dağlık alanda gezintiye çıkan Sinan Kutlu, dağ keçisi sürüsüyle karşılaştı.
Kutlu, bir süre gözlemlediği keçileri cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Bulundukları alanda otlanan sürü, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.
Kaynak: AA
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