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Sınava geç kalanlar kapıda kaldı

Sınava geç kalan adaylar içeri alınmadı

Şanlıurfa'da KPSS heyecanı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavının ilk oturumunda sınava geç kalan adaylar içeri alınmadı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kamu Personeli Seçme Sınavının genel yetenek-genel kültür oturumu sabah saat 10.15'te başladı. Adaylar, sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri okullara gitti. Sınav giriş belgesi ve nüfus cüzdanlarını gösteren adaylar, üst aramasının ardından salonlara alındı. Adayların sınav giriş belgesi, nüfus cüzdanı ve su dışında içeriye bir şey götürmelerine izin verilmedi.

Sınavın başlamasına az bir süre kala görevliler, anons yaparak adayları içeri girmeleri konusunda uyardı. Saatler 10.00'ı gösterdiğinde tüm kapılar kapatıldı. Bu saatten sonra gelenler içeri alınmadı. Son dakikada sınavı kaçıran bir aday, kapıdaki görevlilere içeri almaları için yalvardı. Görevliler ise sürenin bittiğini ve içeri alamayacaklarını belirterek adayı dışarı çıkarttı.

Toplam 120 sorudan oluşan sabah oturumu için adaylara 130 dakika cevaplama süresi verildi. İlk oturuma Türkiye genelinde 1 milyon 470 bin 487 aday başvuru yaptı.

Öğleden sonraki eğitim bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak ve 80 sorudan oluşan test için adaylara 100 dakika cevaplama süresi verilecek. Ayrıca ek süre kullanması uygun görülen adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. Alan bilgisi sınavları 20-21 Temmuz tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ise 4 Ağustos'ta uygulanacak.