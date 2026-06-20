Sınava genç kalan 2 kız öğrencinin yıkıldığı an - Son Dakika
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Sınava genç kalan 2 kız öğrencinin yıkıldığı an

20.06.2026 11:41
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Milyonlarca adayın geleceğini belirleyecek YKS maratonu Samsun’da da büyük bir heyecanla başladı. Ailelerin dışarıda dualarla beklediği sınavın ilk oturumuna son saniyelerde koşarak yetişenler olurken, kapıların kapanmasının ardından sınav merkezine ulaşan 2 kız öğrenci kurallar gereği içeri alınmayarak büyük bir üzüntü yaşadı.

 Samsun’da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) son dakikada da yetişemeyen 2 kız öğrenci sınava giremedi. Diğer adaylar koşarak salonlara girerken, aileler ise dışarıda çocukları için dua etti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), Türkiye genelinde olduğu gibi Samsun’da da sabah saatlerinde başladı. Adaylar saat 10.15’te başlayan sınav öncesi okullara alınırken, veliler Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) kampüs alanının farklı noktalarında yerlerini aldı. Koşarak binalara yönelen adaylar, güvenlik kontrollerinden geçtikten sonra salonlara alındı. 

Sınava genç kalan 2 kız öğrencinin yıkıldığı an

GEÇ KALAN 2 KIZ ÖĞRENCİ İÇERİ ALINMADI 

Sınav saatine son anda yetişmeye çalışan 2 kız öğrenci ise geç kaldıkları için sınava giremedi. Görevliler tarafından bilgilendirilen öğrenciler, sınav kuralları gereği içeri alınmadı.

Sınava genç kalan 2 kız öğrencinin yıkıldığı an

TYT oturumunda adaylar, 165 dakika boyunca soruları cevaplayacak. YKS kapsamında ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ise 21 Haziran Pazar günü (Yarın) saat 10.15’te gerçekleştirilecek ve adaylara 180 dakika süre verilecek. Aynı gün yapılacak Yabancı Dil Testi (YDT) de saat 15.45’te başlayacak, adaylar 120 dakika boyunca soruları yanıtlayacak.

Samsun, Güncel, YKS, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sınava genç kalan 2 kız öğrencinin yıkıldığı an - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mevlut Emre Mevlut Emre:
    Almasınlar kardeşim gözü sınavda olan sabah saat 6 dan beri okul önünde bekliyor niye onlar insan deyilmi sevgilini biraz birakta sanavina koş 0 0 Yanıtla
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Allah'ın saskinlari bunların haber değeri de hayata bakış degerleride sıfır 0 0 Yanıtla
  • Kenan Sırmalı Kenan Sırmalı:
    Niyet okumuş gibi olmayayım ama illede sınava girelim modunda değiller gibi geldi vaba, yoksa bu gün önemli gün ona göre yatılır ona göre kalkılır, gençlerimizde niraz vurdum duymazlıktan var, yazık anne ve babaya 0 0 Yanıtla
  • xgencox xgencox:
    başlığa bakınyetkili düzelt bari 0 0 Yanıtla
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