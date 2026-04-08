Sincan\'da Aile Katliamı: Emekli Çavuş, Eşini ve Kızlarını Vurdu.

ANKARA'nın Sincan ilçesinde emekli Uzman Çavuş, tabanca ile eşini ve bir kızını öldürüp, bir kızını da yaraladıktan sonra kendi yaşamına son verdi.

Olay, saat 22.30 sıralarında Sincan ilçesinde meydana geldi. Emekli Uzman Çavuş R.B., eşi ve kızları ile tartışma yaşadı. Aile içerisinde yaşanan tartışma sırasında iddiaya göre beylik tabancasını alan R.B., eşi D.B. ile kızları I.N.B. ve S.B.'ye ateş etti. Anne ve 2 kızı vücutlarına isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Olayın ardından R.B. de aynı tabancayla kendisini vurdu.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde baba R.B. ile eşi eşi D.B. ve kızı I.N.B.'nin hayatını kaybettiği, ailenin diğer kızı S.B.'nin ise yaralı olduğu belirlendi. S.B., yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürülerek, tedavi altına alındı. Ölen baba, eşi ve kızının cansız bedeni ise yapılan olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından 2 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini belirtilirken, soruşturmanın devam ettiğini kaydedildi.