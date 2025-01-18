Ankara'nın Sincan ilçesinde, çöp kamyonunun altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, olay Fatih Mahallesi Orta Caddesi üzerinde meydana geldi. Bucak Caddesi'nden Orta Caddesi'ne doğru giden Sincan Belediyesine ait çöp kamyonu, yolun karşısına geçen S.U'ya çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 40 yaşındaki S.U'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Sincan'da Çöp Kamyonu Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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