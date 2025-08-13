Sincan'da Darbedilen Genç, Sosyal Medyada Paylaşıldı

ANKARA'nın Sincan ilçesinde boş araziye götürdükleri E.K.'yi (25) darbedip, videosunu çekerek sosyal medyada paylaşan 5 kişiden 4'ü polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Olay, 8 Ağustos'ta meydana geldi. 5 kişi, E.K. adlı kişiyi boş araziye götürüp, tekme tokat darbetti. Şüpheliler, E.K.'yi darbederken çektikleri videoyu da sosyal medyada paylaştı. Polis, 5 kişiden kimliklerini belirlediği E.E., C.E., H.E. ve V.E.C.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.E. ve C.E. nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. H.E. ve V.E.C.'nin ise emniyette işlemleri sürüyor.

Polis, olaya karışan diğer şüpheliyi yakalamak için ise çalışmalarını sürdürüyor.

Haber-Kamera: Samet ÖKSÜZ-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA,