Sincan'da Eşini Bıçaklayan Kadın Hayatını Kaybetti

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Ankara'nın Sincan ilçesinde tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Pınarbaşı Mahallesi'ndeki bir evde, tartıştığı eşi Yücel D. tarafından 26 Ocak'ta bıçaklanan Meryem D, tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yücel D. ile eşi Meryem D. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada Yücel D, eşini bıçakladıktan sonra, aynı bıçakla kendini de boğazından yaralamıştı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yücel D. hayatını kaybederken, Meryem D. ise tedavi altına alınmıştı.