Sincan'da Fabrika Yangını: 35 Kişi Tahliye Edildi
Sincan'da Fabrika Yangını: 35 Kişi Tahliye Edildi

Sincan\'da Fabrika Yangını: 35 Kişi Tahliye Edildi
11.04.2026 02:19
Sincan'da medikal malzeme üreten fabrikada çıkan yangında 35 kişi tahliye edildi, soğutma çalışmaları sürüyor.

ANKARA'nın Sincan ilçesinde medikal malzeme üretilen fabrikada yangın çıktı. Fabrikada bulunan 35 kişi tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Sincan Alcı OSB Mahallesi 2000'inci Cadde'de faaliyet gösteren medikal malzeme üretilen fabrikada saat 22.30 sıralarında yangın çıktı. Fabrikanın arka kısmından yükselen alevleri fark eden görevlilerin durumu bildirmesi üzerine içeride bulunan 35 kişi tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sincan'da Fabrika Yangını: 35 Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Sincan'da Fabrika Yangını: 35 Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika
