Sincan'ın Kuçar ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu, can kaybı bildirilmedi

Sincan'ın Kuçar ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu, can kaybı bildirilmediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin Deprem Ağları Merkezi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin Aksu iline bağlı Kuçar ilçesi merkezli 5 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildiğini duyurdu. 20 kilometre derinlikteki depremin ardından bölgeden can kaybı ya da hasar haberi gelmedi.
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği bildirildi.
Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin Aksu ilinin Kuçar ilçesi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
20 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından can kaybı veya hasar bildirilmedi.
Kaynak: AA
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