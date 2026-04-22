Sincan Kaymakamı: Olumsuzluk Yok

SİNCAN KAYMAKAMI KILIÇ: GENEL OLARAK HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BULUNMUYOR

Polatlı Kaymakamı Atilla Kantay ve Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, helikopterin kaza kırıma uğradığı bölgeye gelerek ekiplerden bildi aldı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de kaza yerinde incelemede bulundu. Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, yaptığı açıklamada helikopterde 5 personel bulunduğunu belirterek, "Dördünün durumu iyi, birinde ise hafif göğüs ağrısı var. O da hastaneye sevk edildi. Genel olarak herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Helikopterin bütünlüğünde bir bozulma ya da parçalanma olup olmadığı şu an inceleniyor. Askeri bir helikopter olduğu için kaza inceleme heyeti olay yerine gelecek. Şu aşamada ciddi bir sorun olduğuna dair net bir bilgi yok. Olay, eğitim faaliyeti sırasında meydana geldi. Aslında uçuş esnasında değil, iniş sırasında yaşandı. Saat bilgisi tam olarak bilinmemekle birlikte, yaklaşık 11.00 (23.00) civarında olduğu ifade ediliyor. Kara Kuvvetleri Komutanı da olay yerine geldi. Can kaybının olmaması sevindirici olarak değerlendirildi. Enkazın kaldırılması ve gerekli bakım çalışmalarının yapılmasının ardından helikopterin yeniden hizmete alınabileceği düşünülüyor" dedi.