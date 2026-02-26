Sındırgı'da 16. Geleneksel Çocuk İftarı - Son Dakika
Sındırgı'da 16. Geleneksel Çocuk İftarı

Sındırgı\'da 16. Geleneksel Çocuk İftarı
26.02.2026 20:30
Sındırgı'da geleneksel çocuk iftarının 16.'sı gerçekleştirildi, öğrenciler bir araya geldi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, bu yıl "Geleneksel Çocuk İftarı" programının 16'ncısı gerçekleştirildi.

İlim Yayma Cemiyeti Sındırgı Şubesi öncülüğünde Türk Kızılay, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü desteğiyle düzenlenen program, Milli Eğitim Bakanlığının "Maarif'in Kalbinde Ramazan" programı kapsamında Sındırgı İmam Hatip Ortaokulunda yapıldı.

Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu'nun da katıldığı programda, öğrenciler iftar sofrasında bir araya geldi.

İftarın ardından İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından ilahiler okundu,

Daha sonra geleneksel ramazan etkinlikleri sergilendi.

Sındırgı İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır, yaptığı konuşmada, etkinliğin okul ortamında başarıyla düzenlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İlçemizde 16 yıldır düzenlenen geleneksel çocuk iftarımızı İmam Hatip Ortaokulumuzda gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizin de tuttukları oruçları Allah kabul etsin inşallah."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sındırgı'da 16. Geleneksel Çocuk İftarı - Son Dakika

SON DAKİKA: Sındırgı'da 16. Geleneksel Çocuk İftarı - Son Dakika
