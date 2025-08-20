Sındırgı\'da 4,3 Büyüklüğünde Deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 01.10'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 4,54 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
