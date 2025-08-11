Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğündeki depremin yol açtığı yıkım dronla görüntülendi.
Sındırgı'da dün akşam 19.53'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ilçe merkezinde yıkılan 3 katlı bina ile zemin katında bulunan iş yerindeki yıkımın boyutu, AA ekibince dronla görüntülendi.???????
Ekiplerin enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları sürerken, ilçede yaşayanların ihtiyaçları karşılanıyor.
Son Dakika › Güncel › Sındırgı'da 6,1 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?