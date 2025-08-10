İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sındırgı ilçemizde 1 bina yıkılmıştır. Bina içindeki 2 vatandaşımız kurtarıldı, 2 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sındırgı ilçemizde 1 bina yıkılmıştır. Bina içindeki 2 vatandaşımız kurtarıldı, 2 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Çevre köylerde Jandarmamız tarama çalışmalarına devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Sındırgı'da Bina Yıkıldı: 2 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
