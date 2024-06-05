Sındırgı'da Çaygören Barajı çevresinde atık toplama etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sındırgı'da Çaygören Barajı çevresinde atık toplama etkinliği düzenlendi

Sındırgı\'da Çaygören Barajı çevresinde atık toplama etkinliği düzenlendi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, '5 Haziran Dünya Çevre Günü' etkinlikleri kapsamında Çaygören Barajı çevresinde atık toplama etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, her atığın çöp olmadığı ve doğanın temiz kalması gerekliliği vurgulandı. Sındırgı Kaymakamı Didem Dinç Özay, bu tür etkinliklerin çevre duyarlılığını artırmak için önemli olduğunu belirtti. Sındırgı Belediye Başkan Vekili Kenan Gümüş ise temiz çevre için çalışmalarını sürdürdüklerini ve farkındalık oluşturmak amacıyla bu tür etkinliklere önem verdiklerini ifade etti.

05.06.2024 16:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, "5 Haziran Dünya Çevre Günü" etkinlikleri kapsamında Çaygören Barajı çevresinde atık toplama etkinliği düzenlendi.

Gelecek için temiz çevre farkındalığı oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte her atığın çöp olmadığı, doğanın temiz kalması gerekliliği vurgulandı.

Sındırgı Kaymakamı Didem Dinç Özay, yaptığı açıklamada, bu tür etkinliklerin çevre duyarlılığını artırmak için önemli olduğunu söyledi.

Özay, Sındırgı'da tüm kurumların temiz çevre için çalıştığını, vatandaşların da daha duyarlı olarak katkı sağlaması gerektiğini dile getirdi.

Sındırgı Belediye Başkan Vekili Kenan Gümüş ise temiz çevre için çalışmalarını sürdürdüklerini, farkındalık oluşturmak amacıyla bu tür etkinliklere önem verdiklerini ifade etti.

Gümüş, tüm vatandaşları temiz çevre konusunda duyarlı olmaları çağrısında bulundu.

Etkinliğe, Belediye Başkan Yardımcısı Muhammet Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır, daire amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Dünya Çevre Günü, Balıkesir, Sındırgı, Gümüş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sındırgı'da Çaygören Barajı çevresinde atık toplama etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:31 Ak Parti’nin adayına büyük fark atan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi Ak Parti'nin adayına büyük fark atan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi
16:04 Zahide Yetiş programında olay Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü Zahide Yetiş programında olay! Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü
15:00 Belediye başkanının tutuklanması sonrası Hakkari’de ortalık karıştı Belediye başkanının tutuklanması sonrası Hakkari'de ortalık karıştı
14:44 Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga Ahmet Türk’ün sözleri sonrası ortalık karıştı Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı
14:28 AYM’nin iptal kararı ne anlama geliyor Olan biteni CHP’li Ocaklı’ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı AYM'nin iptal kararı ne anlama geliyor? Olan biteni CHP'li Ocaklı'ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı
16:24 Görüşme yapıldı Volkan Demirel sonrası Hatayspor’da Ancelotti sesleri Görüşme yapıldı! Volkan Demirel sonrası Hatayspor'da Ancelotti sesleri
15:41 20 yaşındaki Sümeyye’yi hayattan koparan kaza O anların görüntüsü ortaya çıktı 20 yaşındaki Sümeyye'yi hayattan koparan kaza! O anların görüntüsü ortaya çıktı
15:31 Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi
15:28 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde kadınlara regl izni Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde kadınlara regl izni
15:27 Helal olsun sana Milli sporcumuzun Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı Helal olsun sana! Milli sporcumuzun Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı
15:18 Erken gelen sıcaklar uzmanların da uykularını kaçırdı: Türkiye meteorolojik afet yaşayacak Erken gelen sıcaklar uzmanların da uykularını kaçırdı: Türkiye meteorolojik afet yaşayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 17:12:06. #1.13#
SON DAKİKA: Sındırgı'da Çaygören Barajı çevresinde atık toplama etkinliği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement