Sındırgı\'da Çaygören Barajı çevresinde atık toplama etkinliği düzenlendi

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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, "5 Haziran Dünya Çevre Günü" etkinlikleri kapsamında Çaygören Barajı çevresinde atık toplama etkinliği düzenlendi.

Gelecek için temiz çevre farkındalığı oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte her atığın çöp olmadığı, doğanın temiz kalması gerekliliği vurgulandı.

Sındırgı Kaymakamı Didem Dinç Özay, yaptığı açıklamada, bu tür etkinliklerin çevre duyarlılığını artırmak için önemli olduğunu söyledi.

Özay, Sındırgı'da tüm kurumların temiz çevre için çalıştığını, vatandaşların da daha duyarlı olarak katkı sağlaması gerektiğini dile getirdi.

Sındırgı Belediye Başkan Vekili Kenan Gümüş ise temiz çevre için çalışmalarını sürdürdüklerini, farkındalık oluşturmak amacıyla bu tür etkinliklere önem verdiklerini ifade etti.

Gümüş, tüm vatandaşları temiz çevre konusunda duyarlı olmaları çağrısında bulundu.

Etkinliğe, Belediye Başkan Yardımcısı Muhammet Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır, daire amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.