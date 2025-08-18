Sındırgı'da Depremzedelere Sıcak Yemek İkramı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen depremin ardından devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlara sıcak yemek ikramı yapılıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çevre il ve ilçe belediyeleri ile hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan yemek, sandviç ve içecekler, Sındırgı Belediyesi ekiplerince 75 mahallede muhtarların koordinesiyle vatandaşlara ulaştırılıyor. İkramlarda su ve çeşitli gıda ürünleri de yer alıyor.

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, destek veren tüm kurum, kuruluş ve vatandaşlara teşekkür ederek, "Deprem sonrası ilçemizde dayanışmanın en güzel örneklerini yaşıyoruz. İhtiyaçların büyük oranda karşılandığını söyleyebilirim. Bu birlik beraberlik halkımıza moral ve güç veriyor." dedi.

İkramlardan faydalanan vatandaşlar da verilen desteğin günlük yaşamlarını kolaylaştırdığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.