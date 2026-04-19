Sındırgı'da Gastronomi Günleri Yapıldı

19.04.2026 11:55
Sındırgı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte ünlü şefler öğrencilerle bir araya geldi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde açılan "Doç. Dr. Turgay Bucak Vefa Eğitim Mutfağı", Gastronomi Günleri etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Turgay Bucak'ın koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte, ünlü şefler öğrencilerle mutfağa girdi.

Üç gün süren program boyunca öğrenciler, coğrafi işaretli ürünlerin kullanımından modern mutfak tekniklerine, çikolata yapımından kariyer planlamasına kadar geniş bir yelpazede eğitim aldı.

Etkinliklerin son gününde ise Dokuz Eylül Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrenci topluluğundan yaklaşık 60 kişi Sındırgı'ya geldi.

Lisedeki yiyecek içecek alanı öğrencileriyle bir araya gelen üniversiteliler, tecrübelerini aktarıp ilçenin yöresel pazarını ve esnafını ziyaret ederek Sındırgı mutfak kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu.

Doç. Dr. Turgay Bucak, AA muhabirine, mutfağın sadece teknik bilgi değil, toplumsal değerler üzerine kurulu olduğunu söyledi.

Burada yetişecek öğrencilerin önce okullarına, ailelerine ve ilçesine vefalı ve vatansever bireyler olacağına inandıklarını belirten Bucak, "Bu vesileyle mutfağın oluşumuna destek veren tüm dostlara teşekkür ediyorum. Şeflerimizle coğrafi işaretli ürünleri tanıtıp gastronomik bir geçit yaptık. İzmir'in boyozu, gevreği, enginarı ve kuzu etli şevketibostan yapımlarını gerçekleştirdik. Amacımız, öğrencilerimize pozitif neler yapabiliriz düşüncesiyle onlara destek olmaktı." ifadesini kullandı.

Sındırgı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Recep Örüm de mutfağın ve eğitimlerin öğrencilerin mesleki gelişimine büyük katkı sağladığını vurguladı.

Öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrendiğini ifade eden Örüm, "Çocuklarımızın mutfak bilgilerini ve mesleğe olan ilgilerini artırmak istiyoruz. Doç. Dr. Turgay Bucak Vefa Eğitim Mutfağı'nın açılışını yaptık. Bizim için vefa çok önemli bir kelimeydi, onu da bu mutfakta yaşatmaya çalışacağız. Usta eğitmenlerimiz nezaretinde öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Şef Özlem Mekik de hazırladıkları özel menülerde çevre illerin coğrafi işaretli ürünleriyle Balıkesir'in yerel lezzetlerini aynı tabakta buluşturduklarını anlattı.

Şef Ülkü Bilenyıl da gençlerin sektöre adım atmadan önce profesyonel tekniklerle tanışmalarını sağladıklarını kaydetti.

Eğitimin yanı sıra kendi yöresel lezzetlerini de ustalara tanıtma fırsatı bulan 10. sınıf öğrencisi İrem Ordu ise "Sektöründe çok iyi olan şeflerimiz buraya gelerek bize eğitim hakkında birçok bilgi verdi. Biz de onlara kendi yöresel yemeklerimiz olan keşkek, pide ve tarhana bezdirmesini tanıttık. Şeflerimiz çok memnun kaldılar, biz de onlardan çok şey öğrendik." diye konuştu.

Öğrencilerden Nesibe Akçam da kurulan mutfağın ve gelen usta şeflerin kendilerine büyük vizyon kattığını belirterek, projeye öncülük eden Doç. Dr. Turgay Bucak'a ve destek veren şeflere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Trump ile Netanyahu arasında kriz Açıklamayı duyunca şoke oldu Trump ile Netanyahu arasında kriz! Açıklamayı duyunca şoke oldu
Alkollü sürücüden “pes“ dedirten istek Polis otosunda koltuğu beğenmedi Alkollü sürücüden "pes" dedirten istek! Polis otosunda koltuğu beğenmedi
Trump’tan savaşı kaybettiğinin itirafı Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı
Okul katliamında şok detay Alparslan Hoca gidince felaket geldi Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi
Ataşehir Belediyesi’ne operasyon Gözaltına alınan 18 kişiden 5’i sağlık kontrolünden geçirildi Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Gözaltına alınan 18 kişiden 5'i sağlık kontrolünden geçirildi
Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu! Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8’e yükseldi Aralarında eski erkek arkadaşı da var Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8'e yükseldi! Aralarında eski erkek arkadaşı da var

11:42
Okul saldırıları sonrası endişe yaratan video: Sıradaki eylem bizim
Okul saldırıları sonrası endişe yaratan video: Sıradaki eylem bizim
11:18
21. İstanbul Yarı Maratonu’nu kazananlar belli oldu Kenyalı ikizler zirvede
21. İstanbul Yarı Maratonu'nu kazananlar belli oldu! Kenyalı ikizler zirvede
10:26
Mansur Yavaş’a yeni soruşturma izni iddiası ABB’den jet açıklama geldi
Mansur Yavaş'a yeni soruşturma izni iddiası! ABB'den jet açıklama geldi
10:04
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya’da saklamış
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya'da saklamış
09:40
İstanbul ve Adana’da dev operasyon 1107 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
İstanbul ve Adana'da dev operasyon! 1107 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
09:13
Kim hedefleri küle çevirecek füzeyi test etti, Güney Kore ve ABD alarma geçti
Kim hedefleri küle çevirecek füzeyi test etti, Güney Kore ve ABD alarma geçti
08:48
Adana sular altında kaldı Minibüste mahsur kalan çocuklar böyle kurtarıldı
Adana sular altında kaldı! Minibüste mahsur kalan çocuklar böyle kurtarıldı
