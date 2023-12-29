 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sındırgı'da Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Sındırgı'da Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

Türk Kızılay tarafından Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına Sındırgı Kaymakamı, Belediye Başkanı ve birçok vatandaş katıldı. Kampanya kapsamında bir günde 41 ünite kan toplandı. Yetkililer, vatandaşları kan bağışı konusunda daha duyarlı olmaya davet etti.

Sındırgı\'da Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi
29.12.2023 - 13:03,
Abone Ol

Türk Kızılay tarafından Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlanan ve bir günde 41 ünite kan toplanan tırdaki kampanyaya Sındırgı Kaymakamı Didem Dinç Özay, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, belediye başkan yardımcıları ve belediye personeli de katıldı.

Özay, yaptığı açıklamada, vatandaşları kan bağışı konusunda daha duyarlı olmaya davet ederek, "Türk Kızılayın kan verme aracını Sındırgı'mızda ağırlıyoruz. Bizler de ilçe protokolü olarak farkındalık oluşturmak adına kan bağışında bulunduk." dedi.

Yavaş da Sındırgılıların kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi gösterdiğini dile getirdi.

İlçede gümüş, altın madalya alan, kan vermede duyarlı olan birçok bağışçının bulunduğunu belirten Yavaş, "Halkımıza bundan dolayı sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. Yaşamda ihtiyaç olan en önemli sıvı, kan. O kanın temini de ancak insandan alınabilirse mümkün. Allah herkese acil şifalar versin." diye konuştu.

Çiftçi Mehmet Yaz ise babasının rahatsızlığında 50 üniteden fazla kan ihtiyacı olduğunu ancak bulmakta çok zorlandıklarını anlatarak, "Vatandaşlarımız başına gelmeden bazı şeylerin farkına varamıyor. O günlerde bu sıkıntıları bizler yaşadık. O günden bu yana hiçbir vatandaş mağdur olmasın diye düzenli olarak kan bağışında bulunuyorum. Halkımızı da duyarlı olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Balıkesir, Kızılay, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sındırgı'da Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi - Son Dakika


12:46
Kendisine yalvaran oğlunu, kemerle acımasızca dövdü Kendisine yalvaran oğlunu, kemerle acımasızca dövdü
12:45
Plastik poşetlerin satış fiyatı 2024'te de değişmedi Plastik poşetlerin satış fiyatı 2024'te de değişmedi
12:13
2 metre 31 cm'lik gencin trajik sonu! Basketbolu bıraktı 2 metre 31 cm'lik gencin trajik sonu! Basketbolu bıraktı
12:07
106 numaralı odada neler yaşandı? Balayından tabutta dönen genç çiftin son anları ortaya çıktı 106 numaralı odada neler yaşandı? Balayından tabutta dönen genç çiftin son anları ortaya çıktı
11:59
Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Dolandırıcılık İddialarıyla Gündeme Geldi Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Dolandırıcılık İddialarıyla Gündeme Geldi
11:35
İmamoğlu, katıldığı canlı yayına 1 milyon 300 bin liralık saatle çıktı İmamoğlu, katıldığı canlı yayına 1 milyon 300 bin liralık saatle çıktı
11:34
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı
11:21
Nefesler tutuldu! Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde muhtemel 11'ler belli oldu Nefesler tutuldu! Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde muhtemel 11'ler belli oldu

Son Dakika
12:45 Plastik poşetlerin satış fiyatı 2024'te de değişmedi
12:46 Kendisine yalvaran oğlunu, kemerle acımasızca dövdü
12:13 2 metre 31 cm'lik gencin trajik sonu! Basketbolu bıraktı
12:07 106 numaralı odada neler yaşandı? Balayından tabutta dönen genç çiftin son anları ortaya çıktı
11:59 Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Dolandırıcılık İddialarıyla Gündeme Geldi
11:35 İmamoğlu, katıldığı canlı yayına 1 milyon 300 bin liralık saatle çıktı
11:34 MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı
11:21 Nefesler tutuldu! Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde muhtemel 11'ler belli oldu
11:19 Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası
11:17 BOTAŞ, doğal gaza ocakta zam yapmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 13:27:21. #1.13#
SON DAKİKA: Sındırgı'da Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement