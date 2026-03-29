Sındırgı'da Sağanak Yağışlar Taşkın Riskini Artırıyor
Sındırgı'da Sağanak Yağışlar Taşkın Riskini Artırıyor

Sındırgı\'da Sağanak Yağışlar Taşkın Riskini Artırıyor
29.03.2026 09:54
Sındırgı'da sağanak yağışlar sonrası göletler doldu, ekipler taşkın riskine karşı önlemler alıyor.

Sındırgı ilçesinde gün boyu etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle kırsal mahallelerdeki sulama göletlerinin büyük bölümü doldu. Taşkın riskine karşı Sındırgı Belediyesi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahada önlem çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, doluluk oranı yüzde 98'e ulaşan Çaygören Barajı'nda taşma riskine karşı kapaklar kontrollü şekilde açıldı. Bu kapsamda derelerde anlık su debisinde artış yaşandı.

Yağışların etkisiyle derelerden sürüklenen ağaç dalları ve taşlar, Karaağaç Köprü Geçişinin kapanmasına neden oldu. Bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, yolu kısa sürede temizleyerek yeniden ulaşıma açtı.

Ekiplerin, olası taşkın ve su baskınlarına karşı çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sındırgı'da Sağanak Yağışlar Taşkın Riskini Artırıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Sındırgı'da Sağanak Yağışlar Taşkın Riskini Artırıyor - Son Dakika
