Sındırgı\'da Tıp Öğrencilerinden Sağlık Taraması

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde tıp fakültesi öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında vatandaşlara yönelik sağlık taraması gerçekleştirdi.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Tıp Fakültesi Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu üyelerince Sındırgı Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan "Sağlık Sokağı" standında, vatandaşların tansiyon, kan şekeri, boy, kilo ve vücut kitle indeksi ölçümleri yapıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı Kaymakamlığı, Sındırgı Belediyesi ve Sındırgı İlçe Sağlık Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen etkinlikte, tıp fakültesi öğrencileri ölçüm sonuçlarını değerlendirerek vatandaşları bilgilendirdi.

Topluluk üyesi tıp fakültesi 3. sınıf öğrencisi Gazi Muhammet Geylani, etkinlik kapsamında yaklaşık 250 kişiye ulaştıklarını belirtti.

Sındırgı'ya depremlerden sonra öncelik verdiklerini dile getiren Geylani, şunları kaydetti:

"Dönem başında Gölcük İlkokulu'ndaki taramanın ardından bugün de Cumhuriyet Meydanı'nda özellikle yaşlılara yönelik çalışma yaptık. Tansiyon, kan şekeri ve beden kitle indeksi ölçümlerinin ardından stajyer arkadaşlarımızla değerlendirme yapıp vatandaşlarımızı yönlendiriyoruz. Burada vatandaşlarımızla buluşmaktan dolayı mutluyuz." dedi.