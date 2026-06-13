Sındırgı'da Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Sındırgı'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Sındırgı\'da Yangın Kontrol Altına Alındı
13.06.2026 19:16
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde arazide çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Karaağaç Mahallesi'ndeki arazide, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarlar üzerine, bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Balıkesir, Sındırgı, 3. Sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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