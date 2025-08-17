Sındırgı'da Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Sındırgı'da Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor

Sındırgı\'da Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor
17.08.2025 18:20
Sındırgı'da 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasarlı binalarda yıkım çalışmaları sürüyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasarlı binalarda yıkım çalışmaları devam ediyor.

AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, riskli durumdaki binalar kontrollü şekilde yıkılıyor. İş makinelerinin eşlik ettiği çalışmalarda, güvenlik önlemleri alınarak çevredeki vatandaşların zarar görmemesi için alanlara girişler kısıtlandı.

Yıkımın sürdüğü alanlarda vatandaşlar da ellerinde cep telefonlarıyla çalışmaları izledi.

İlçede hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten yetkililer, vatandaşların can güvenliği için ağır hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiğini vurguladı.

Depremden etkilenen bölgede enkaz kaldırma ve iyileştirme çalışmalarının da aralıksız sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sındırgı'da Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

