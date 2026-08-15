Sındırgı\'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki orman yangını, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı kırsal Taşköy Mahallesi'ndeki orman dışı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yangın ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, 13 arazöz, 4 su ikmal aracı, 4 helikopter, 4 uçak, 4 iş makinesi ve 40 personelle havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.