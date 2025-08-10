Sındırgı Depreminde 1 Kişi Kurtarıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazından 1 kişinin kurtarıldığını, 1 kişiyi kurtarma çalışmalarının ise devam ettiğini bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sındırgı ilçemizde yıkılan binada 1 vatandaşımız daha kurtarılmıştır. 1 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir." ifadelerini kullandı.
