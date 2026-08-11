Şine Deresi doğaseverlerin yeni gözdesi oldu - Son Dakika
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Şine Deresi doğaseverlerin yeni gözdesi oldu

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Hakkari'deki Şine Deresi, doğaseverlerin serinlemek ve piknik yapmak için tercih ettikleri yer oldu.

HAKKARİ'de bir zamanlar terör bölgesi olarak anılan Şine Dağı'ndaki Şine Deresi, doğaseverlerin uğrak noktası oldu. Hava sıcaklığının 30 dereceyi aştığı kentte serinlemek ve piknik yapmak isteyenler özellikle Şine Deresi'ne gidiyor. Kar suları ile beslenen derede yüzüp, kenarında güneşlenme imkanı bulan vatandaşlar artık bölgede keyifli zaman geçiriyor.

Hakkari ve çevresinde yaşayanlar, huzur ortamının sağlanması ile birlikte korku ve endişe yaşamadan bölgede gezme ve güzellikleri keşfetme imkanına kavuştu. Hakkari kent merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan, bir zamanlar terör olayları ile anılan Şine Dağı bölgesindeki Şine Deresi de son yıllarda doğaseverlerin uğrak yeri oldu. Şehir merkezindeki kalabalıktan ve sıcak havadan bunalanlar, soluğu bu bölgede alıyor. Özellikle cumartesi Pazar olmak üzere haftanın 7 günü bölgeye akın eden vatandaşlar, kar suları ile beslenen derede yüzüp, kenarında güneşlenme imkanı buluyor.

'HARİKA BİR DOĞASI VAR'

Bölgeye gelen Mustafa Akkaya, "Buranın ismini daha önce çok duymuştum. Hakkari'de görev yapıyorum, hep gelmek istiyordum. Bugün arkadaşlarımla geldim. Hava sıcak ama su buz gibi. Dağlardan buz gibi su akıyor. Hakkari'nin doğal güzelliklerinin haddi hesabı yok. Gerçekten muhteşem, harika bir doğası var. Suyun temizliği, havanın sıcaklığı, her anıyla harika bir yer. İnsanların ailesiyle güzel vakit geçirebileceği bir yer" dedi.

'HERKESİ BURAYA DAVET EDİYORUZ'

Akkaya, "Ben Hakkarili değilim ama Allah nasip ederse burada 5 sene yaşamayı düşünüyorum. Burada çoğu vatandaşla yeni tanıştık. Gerçekten harika insanlar var. Herkesi buraya davet ediyoruz" diye konuştu.

Ailesi ile yüzmeye gelen Hayri Engin de Kato Dağı'nın eteklerindeki Şine Vadisi'ne yüzmek için gelindiğini, bölgeye özellikle Irak ve İran'dan talep olduğunu ve herkesin de bölgeyi gelip görmesini gerektiğini söyledi.

Haber: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şine Deresi doğaseverlerin yeni gözdesi oldu - Son Dakika

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